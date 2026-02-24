MP के इस शहर का बदलेगा नक्शा! ISRO की तकनीक से तैयार हुआ मास्टर प्लान

Digital Master Plan: जबलपुर शहर के विकास की पूरी रूपरेखा अब एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। नगर का चौथा और पहला डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान अंतिम चरण में है और जल्द ही लागू होने जा रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने प्रस्ताव को कमिश्नर के पास भेज दिया है, जहां कमेटी की ओर से इसकी समीक्षा की जा रही है। स्वीकृति मिलते ही मास्टर प्लान का प्रकाशन कर दिया जाएगा।