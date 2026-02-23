एमपी में रिकॉर्ड पासपोर्ट जारी, फर्जी पासपोर्ट के साथ 8 अफगानी गिरफ्तार, ATS का खुलासा

Fake Passport 8 Afghani arrested: फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश में रह रहे पांच और अफगानियों को एटीसए ने गिरफ्तार किया। उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार कर जबलपुर लाकर कोर्ट से 25 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया। इसके पूर्व एटीएस फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले तीन अफगानियों और उनकी मदद करने वाले तीन अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है। अफगानियों के नाम जिया उल रहमान, सुल्तान मोहम्मद, रजा खान, सैयद मोहम्मद और जफर खान बताए हैं। वे कोलकाता में सूदखोरी का धंधा करते थे। उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अफगानी सोहबत खान के जरिए फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे।