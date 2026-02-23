23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

एमपी में रिकॉर्ड पासपोर्ट जारी, फर्जी पासपोर्ट के साथ 8 अफगानी गिरफ्तार, ATS का खुलासा

विदेश यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज 'पासपोर्ट' अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। ऑनलाइन आवेदन करो। अपॉइंटमेंट लो और फिर कागजात और पुलिस सत्यापन के बाद सामान्यत: 7 से 15 दिन में पासपोर्ट तैयार हो जाता है। तत्काल पासपोर्ट हफ्तेभर में बन जाता है। पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ने से भी यह आसान हुआ है। मध्य प्रदेश में 2025 में रेकॉर्ड संख्या में पासपोर्ट जारी किए गए।

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Feb 23, 2026

Fake passport ats big action 8 afghani arrested

Fake passport ats big action 8 afghani arrested()photo:patrika creative)

Fake Passport 8 Afghani arrested: फर्जी पासपोर्ट बनवाकर देश में रह रहे पांच और अफगानियों को एटीसए ने गिरफ्तार किया। उन्हें कोलकाता से गिरफ्तार कर जबलपुर लाकर कोर्ट से 25 फरवरी तक रिमांड पर भेज दिया। इसके पूर्व एटीएस फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाले तीन अफगानियों और उनकी मदद करने वाले तीन अन्य को गिरफ्तार कर चुकी है। अफगानियों के नाम जिया उल रहमान, सुल्तान मोहम्मद, रजा खान, सैयद मोहम्मद और जफर खान बताए हैं। वे कोलकाता में सूदखोरी का धंधा करते थे। उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अफगानी सोहबत खान के जरिए फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे।

सोहबत ने ढाई लाख लेकर बनाए पासपोर्ट

भारत आने के बाद सभी अफगानी कोलकाता में रह रहे थे। इस दौरान उन्हें पता चला कि जबलपुर निवासी सोहबत फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाता है। अफगानियों ने सोबहत से संपर्क किया तो उसने प्रति पासपोर्ट ढाई लाख लेकर उनके फर्जी दस्तावेज बनवाए। पासपोर्ट अपॉइंटमेंट लेकर वर्ष 2024 में उन्हें शहर बुलाया। पीओपीएसके (पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में उनकी फोटो खिंचवाई। दस्तावेजों का सत्यापन कराने के बाद कोलकाता भेज दिया। सोहबत ने ही डाकघर से पासपोर्ट लेकर कोरियर से कोलकाता भेजा था। बता दें कि मध्यप्रदेश में 27 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं।

ये पहले हो चुके हैं गिरफ्तार

एटीएस ने छोटी ओमती आठ नल निवासी सोहबत खान को अगस्त 2025 में गिरफ्तार कर उसके पास से फर्जी भारतीय पासपोर्ट जब्त किया था। निशानदेही पर कोलकाता निवासी मोहम्मद इकबाल (27) और अकबर को दबोचा था। सोहबत ने खुद को अधिवक्ता बताने वाले चंदन सिंह, वन रक्षक दिनेश गर्ग और महेश कुमार सुखदान के साथ मिलकर तीनों के भी फर्जी पासपोर्ट बनवाए थे।

ये भी पढ़ें

एमपी के 25 जिलों में बारिश से फसलें बर्बाद, सीएम मोहन ने भी दे दिए खास निर्देश
भोपाल
Rain Damages Crops

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 09:21 am

Published on:

23 Feb 2026 09:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / एमपी में रिकॉर्ड पासपोर्ट जारी, फर्जी पासपोर्ट के साथ 8 अफगानी गिरफ्तार, ATS का खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में भरभराकर गिरा 391 करोड़ में बना ब्रिज का भाग, आवागमन बंद, देखे तस्वीरें

shahpura railway overbridge collapse on Jabalpur-Bhopal National Highway traffic closed mp news
जबलपुर

अब सस्ते में होगा ब्रेस्ट कैंसर का इलाज, कॉलेज ने बनाया अनोखा डिवाइस

affordable Breast cancer treatment jabalpur medical college made new device mp news
जबलपुर

अब तक 49 गिरफ्तार, अन्य को तलाश रही पुलिस, सौहार्द्र के लिए पुलिस बल तैनात

jabalpur violence
जबलपुर

मंदिर में तोड़फोड़ के बाद जबलपुर में भड़की हिंसा, 25 गिरफ्तार, भारी पुलिस बल तैनात

MP News Crime
जबलपुर

MP Budget 2026 Highlights: इस जिले को 1000 करोड़ की सौगात, 34 नई सड़कें बनेंगी, विकास की होगी बारिश

MP Budget 2026 Highlights jabalpur gets 1000 crore for road construction and development projects mp news
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.