MP में दो दिग्गज महिला नेताओं के बीच सियासी टकराव, नाम न होने पर बढ़ा विवाद

कविता पाटीदार को अपने पिता भेरूलाल पाटीदार से विरासत में महू भाजपा की राजनीति मिली, जिसे वे कायम रखना चाहती हैं। इधर, विधायक ठाकुर भी अपनी पकड़ मजबूत रखे हुए हैं। इसके चलते मंडल व जिला पदाधिकारियों को लेकर दोनों के बीच खींचतान चली। जिले में ठाकुर ने कुंजालाल निनामा को महामंत्री बनवाया तो पाटीदार ने विजय जाट और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कोटे में लीला संतोष पाटीदार पदाधिकारी बनीं। माना जा रहा है कि लीला भी कविता की समर्थक हैं। भाटखेड़ी में सरपंच के चुनाव में भी दोनों ने अपने-अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें अंतरसिंह दरबार ने पाटीदार के प्रत्याशी को समर्थन कर दिया था जिसकी वजह से वह जीत गया।