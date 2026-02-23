MP में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अप्रैल में होगी 615 पदों पर भर्ती

सभी बसों का अलग रंग होगा और कंपनी का लोगो लगाया जाएगा। परिवहन कंपनी ने अच्छे लोगों के लिए 5 लाख का प्रथम पुरस्कार भी घोषित किया है। अभी एआइसीटीएसएल शहर के साथ ही दूसरे प्रदेश व शहर के लिए बसें चला रहा है। इसका पूरा लेखा-जोखा कंपनी की कमेटी को सौंपा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, बस ऑपरेटरों को अच्छी कमाई होगी। यात्री परिवहन के साथ ही विज्ञापन व कार्गों से कमाई होगी जिसके जरिए कंपनी का संचालन होगा और ऑपरेटर को भी राशि दी जाएगी। ऑपरेटरों के सभी कर्मचारियों का भी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा।