23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MP में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अप्रैल में होगी 615 पदों पर भर्ती

MP News: मध्यप्रदेश में अप्रैल में 615 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। एमपी ऑनलाइन के जरिए संविदा नियुक्तियां की जाएंगी। जून-जुलाई से नई सरकारी बसों का संचालन शुरू होने की तैयारी है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Feb 23, 2026

parivahan seva recruitment on 615 contract posts will begin in april mp news

CM sugam parivahan seva recruitment on 615 contract posts (फोटो- Patrika.com)

Parivahan Seva Recruitment: मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत सरकारी बसों के संचालन की तैयारी के साथ कर्मचारियों की नियुक्ति की भी तैयारी है। परिवहन कंपनी की 7 सहयोगी कंपनी के लिए करीब 615 कर्मचारी संविदा के आधार पर नियुक्त होंगे, अप्रैल में यह प्रक्रिया की जाएगी। इंदौर रीजन के लिए एआइसीटीएसएल से अनुबंध के बाद बसों का संचालन हो पाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, कंपनी का पूरा प्लान अप्रैल में जारी किया जाएगा और जून-जुलाई तक बसों का संचालन शुरू होगा। 7 कंपनियों के लिए अभी करीब 615 कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्लानिंग है, इसमें से 150 कर्मचारी एआइसीटीएसएल को मिलेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह नियुक्ति एमपी ऑनलाइन के जरिए होगी। प्लान आने के साथ ही निजी बसों के साथ अनुबंध की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दिशा में काम चल रहा है। (MP News)

सभी बसों का अलग होगा रंग

सभी बसों का अलग रंग होगा और कंपनी का लोगो लगाया जाएगा। परिवहन कंपनी ने अच्छे लोगों के लिए 5 लाख का प्रथम पुरस्कार भी घोषित किया है। अभी एआइसीटीएसएल शहर के साथ ही दूसरे प्रदेश व शहर के लिए बसें चला रहा है। इसका पूरा लेखा-जोखा कंपनी की कमेटी को सौंपा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, बस ऑपरेटरों को अच्छी कमाई होगी। यात्री परिवहन के साथ ही विज्ञापन व कार्गों से कमाई होगी जिसके जरिए कंपनी का संचालन होगा और ऑपरेटर को भी राशि दी जाएगी। ऑपरेटरों के सभी कर्मचारियों का भी पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा।

सागर में जुटे ऑपरेटर्स नई परिवहन नीति का किया विरोध

सागर में सुगम परिवहन सेवा के तहत बनाई गई नई परिवहन नीति का मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। रविवार को सागर में प्रदेशभर से 400 से ज्यादा बस ऑनर्स व ऑपरेटर्स जमा हुए। सर्वसम्मति से दिसंबर-2025 में जारी राजपत्र को वापस लेने की मांग की गई। नई नीति को बस ऑनर्स का विरोधी बताया।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वे सोमवार से हर जिले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो 2 मार्च से प्रदेश में बसों का संचालन बंद कर देंगे। बैठक में प्राइम रूट एसोसिएशन अध्यक्ष गोविंद शर्मा, मध्यप्रदेश बस ऑनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष संतोष कुमार पाण्डेय समेत 55 जिलों के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी शामिल हुए। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP के 70 हजार अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, ये नहीं किया तो जाएगी नौकरी
भोपाल
Directorate of Public Instruction Strict Order regarding guest teachers attendance MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 05:10 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, अप्रैल में होगी 615 पदों पर भर्ती

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बंद कर लें WhatsApp की ये सेटिंग, नहीं तो साफ हो जाएगा बैंक खाता!

whatsapp apk file scam with it company employee indore mp news
इंदौर

एमपी में बनेगी एक और ‘नगर पालिका’, सीएम मोहन का बड़ा ऐलान

mhow news
इंदौर

करणी सेना के संगठन मंत्री को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

INDORE NEWS
इंदौर

‘वकील साहब! इज्जत बचानी है तो पैसे भेजो…’, रिश्तेदारों को भेजे स्क्रीनशॉट

indore news
इंदौर

‘जिनके पास अनपढ़ों की फौज, उन्हें सब…’ मंत्री के बयान पर भड़के भागीरथपुरा के लोग

Kailash Vijayvargiya
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.