करणी सेना के संगठन मंत्री को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में करणी सेना के प्रदेश संगठन मंत्री मानसिंह राजावत को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जिसके बाद संगठन मंत्री ने हीरानगर थाना क्षेत्र में 20 फरवरी की रात अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।