मन को छू गई आदिवासी संस्कृति और परम्पराएं, इस शहर में शुरु हुआ 3 दिवसीय जत्रा आयोजन

झाबुआ के आदिवासी कलाकारों के साथ नृत्य की सुंदरता को लिए गांधी हॉल पहुंचे हिंदू सिंह अमलियार ने बताया कि, इस नृत्य को उन्होंने बचपन से परिवार के साथ किया। हालांकि, पिछले 20 वर्षों से इस परंपरा को मंच तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस नृत्य प्रस्तुति में टीम में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं शामिल हुए हैं। इन सभी कलाकारों का कहना है कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसे देश व दुनिया का हर व्यक्ति समझे और सम्मानित करें| इसी उदेश्य से नृत्यों की प्रस्तुति बहुत ही सादगी के साथ दी जाती है।