21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

मन को छू गई आदिवासी संस्कृति और परम्पराएं, इस शहर में शुरु हुआ 3 दिवसीय जत्रा आयोजन

Indore News : जन्म से मिली संस्कृति की विरासत को आदिवासी कलाकारों ने उत्साह के साथ पसतृत किया। इसमें कई प्रचलित गीतों में से एक छोटी सी उम्र में 'म्हारी सगाई कराई दी...' पर खुले मन से नृत्य की प्रस्तुति देते नजर आए।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 21, 2026

Indore News

मन को छू गई आदिवासी संस्कृति और परम्पराएं (photo Source- Patrika Input)

Indore News :मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, आलीराजपुर के जंगलों में बसी आदिवासी संस्कृति शुक्रवार को इंदौर के गांधी हॉल परिसर में आयोजित तीन दिवसीय जनजातीय जत्रा के सांस्कृतिक संगम में देखने को मिली। जंगलों के बीच बसी इस पंरपरा को लोगों के बीच बगैर किसी आंडबर के पेश किया गया। नृत्य की जीवंतता कहे या फिर खाने की मन को छू लेने वाली महक। उम्र और समय का परिवर्तन संस्कृति से जुड़ाव को कम नहीं कर सकी।

जन्म से मिली संस्कृति की विरासत को आदिवासी कलाकारों ने उत्साह के साथ पसतृत किया। इसमें कई प्रचलित गीतों में से एक छोटी सी उम्र में 'म्हारी सगाई कराई दी…' पर खुले मन से नृत्य की प्रस्तुति देते नजर आए।

ग्रामीण परिवेश को दर्शाने के लिए ये चीजें बनाई गईं

गांधी परिसर में ग्रामीण परिवेश को दर्शाने के लिए घास की टपरिया और कुएं जैसे दृश्य बनाए गए। ठेठ आदिवासी वेशभूषा में सिल बटटे और दाल व ज्वार के व्यंजनों को लेकर आलीराजपुर गुलबट का आदिवासी परिवार पहुंचा। इन्होंने उड़द की दाल के कच्चे बरे और ज्ञवार की रोटी और पकौड़े को प्लेट या पेपर के बजाए खाखरे (पलाश) के पत्तों पर तेल में तलने से पूर्व रखा। पत्ते गीले और खराब नहीं होते हैं। पेपर खराब हो जाता है।

नई पीढ़ी पूरे मन से परंपरा को बढ़ा रही आगे

झाबुआ के आदिवासी कलाकारों के साथ नृत्य की सुंदरता को लिए गांधी हॉल पहुंचे हिंदू सिंह अमलियार ने बताया कि, इस नृत्य को उन्होंने बचपन से परिवार के साथ किया। हालांकि, पिछले 20 वर्षों से इस परंपरा को मंच तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इस नृत्य प्रस्तुति में टीम में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं शामिल हुए हैं। इन सभी कलाकारों का कहना है कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसे देश व दुनिया का हर व्यक्ति समझे और सम्मानित करें| इसी उदेश्य से नृत्यों की प्रस्तुति बहुत ही सादगी के साथ दी जाती है।

आनंदीलाल भावेल की प्रस्तुति आज

सह संयोजक आशीष गुप्ता ने बताया कि, जत्रा में सोशल मीडिया के साथ ही शादियों में सबसे ज्यादा डांस नंबर के रूप में पसंद किए जाने वाला गीत काका-बाबा ने पोरिया को हिट कराने वाले आनंदी लाल भावेल शनिवार को शहर पहुंचे। शाम को उनके गुप द्वारा लाइव म्यूजिक और डांस प्रस्तुतियां दी
जाएंगी।

भगोरिया की सुंदरता और लोक कला का अदभुत संगम

संयोजक गिरीश चौव्हाण व अध्यक्ष देवकीनंदन तिवारी ने बताया कि, इस कार्यक्रम भगोरिया नृत्य को शहर के दर्शक शनिवार और रविवार को भी देख सकेंगे। होली के त्योहार पर होने वाली ये प्रस्तुतियां हमेशा चर्चा में रहती है। इसके साथ ही पिथौरा आर्ट के साथ ही कपड़ों पर बनाई जाने वाली कलाकृतियों को भी देख सकेंगे।

ये भी पढ़ें

एमपी में आज फाइनल हो जाएंगे सभी मतदाता, SIR के बाद नाम जोड़ने, हटाने की प्रक्रिया पूरी
भोपाल
SIR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 12:32 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मन को छू गई आदिवासी संस्कृति और परम्पराएं, इस शहर में शुरु हुआ 3 दिवसीय जत्रा आयोजन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

35 मौतों के बाद अब इंदौर में मंडराया जल संकट, 60 इलाकों में नहीं चलेंगे नल, लाखों लोग प्रभावित

Indore Water Crisis
इंदौर

MP Boards: एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले बेटे को भारी वाहन ने कुचला, मौके पर ही मौत, पिता घायल

MP Boards 2026 Son crushed by heavy vehicle dies on the spot father injured mp news
इंदौर

MP की नई रेललाइन के लिए 108 गांवों का अधिग्रहण होगा, 2030 तक पूरा होगा काम

indore-budhni rail line
इंदौर

दूषित पानी, 35 मौतें और इंदौर मौन, आखिर किसका इंतजार कर रही अहिल्या नगरी?

Indore Contaminated Water Death case
ओपिनियन

मारने के लिए ले गई शिलांग, खून आने से गहराया शक और फिर खुलती गईं परतें….

indore news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.