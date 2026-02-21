एमपी में आज फाइनल हो जाएंगे सभी मतदाता, SIR के बाद नाम जोड़ने, हटाने की प्रक्रिया पूरी

एसआईआर की कार्यवाही पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत उनके मंत्रियों के क्षेत्र से 8 लाख 20 हजार 255 नाम काटे गए थे। इसके बाद नए नाम जोड़ने को लेकर तय समय-सीमा में सिर्फ 1 लाख 69 हजार 753 आवेदन जमा हुए। इनमें सबसे अधिक नाम भोपाल से मंत्री कृष्णा गौर और विश्वास सारंग के विधानसभा इलाके के कटे थे। उसी तरह नए नाम जोड़ने के लिए सबसे अधिक आवेदन जमा हुए थे। वहीं, पूरे प्रदेश की बात करें तो 42 लाख 74 हजार से अधिक नाम काटने की कार्यवाही एसआईआर में की गई और इसके विपरीत नए नाम जोड़ने के लिए सिर्फ 9 लाख 89 हजार 991 लोगों ने आवेदन जमा किए गए थे।