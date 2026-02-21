21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, MP में ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों को दिया करोड़ो का काम

CAG report: कैग की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश में 2018-2023 के बीच बनी सड़कों में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों को काम देने और घटिया सामग्री उपयोग से सड़कें बदहाल हुईं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Feb 21, 2026

Major revelation in CAG report Road construction work given to blacklisted contractors in MP News

Major revelation in CAG report in MP (फोटो- Freepik)

MP News:मध्य प्रदेश में वर्ष 2018 से 2023 के बीच लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा बनाई गई कई सड़कों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट (CAG report) में खुलासा हुआ है कि कई जगह ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों को ही निर्माण और मरम्मत का काम सौंपा गया। गुणवत्ताहीन सामग्री के उपयोग के कारण सड़कें बार-बार खराब हो रही हैं, जिससे आम जनता को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ रही है। खराब सड़कों की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा है और वाहनों को भी समय से पहले नुकसान हो रहा है।

विधानसभा में पेश हुई रिपोर्ट

यह रिपोर्ट विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेश की गई। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी सुरक्षित और प्रभावी सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराने में पूरी तरह सफल नहीं रहा। कई परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी नहीं हुईं। दीर्घकालिक मास्टर प्लान के अभाव, भूमि अधिग्रहण और मंजूरी संबंधी अड़चनों के कारण कई कार्य अधूरे या विलंबित रहे। वित्तीय प्रबंधन और बजट उपयोग में भी कमियां सामने आईं। गुणवत्ता नियंत्रण कमजोर रहा और कई स्थानों पर डिजाइन भी टिकाऊ नहीं पाई गई। सड़क सुरक्षा से जुड़े बैरियर और संकेतकों की भी कमी देखी गई।

कैग की प्रमुख अनुशंसाएं

कैग ने पीडब्ल्यूडी को कई सुधारात्मक कदम उठाने की सलाह दी है। विभाग को 10 वर्षीय मास्टर प्लान तैयार करने, डीपीआर पारदर्शिता के साथ बनाने और परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू करने की अनुशंसा की गई है। साथ ही, 20 प्रतिशत सामग्री का अनिवार्य परीक्षण, विलंब पर जुर्माना, अमानक कार्यों पर ठेकेदारों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना जैसे कदम उठाने की सिफारिश की गई है। कैग ने निविदा फाइलें उपलब्ध न कराने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही है। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP-UP के इन जिलों को मिलाकर ‘नया राज्य’ बनाने की चर्चा तेज! बड़े आंदोलन की चेतावनी….
सागर
jan akrosh rath yatra over bundelkhand statehood demand sagar mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 05:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, MP में ब्लैकलिस्टेड ठेकेदारों को दिया करोड़ो का काम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में सतपुड़ा-विंध्याचल भवन होंगे जमींदोज, अरेरा हिल्स पर बनेगा ये आधुनिक बिल्डिंग

satpura-vindhyachal bhawan demolition for mini central vista project in bhopal mp news
भोपाल

एमपी में कर्मचारियों के लिए तीन माह की ट्रेनिंग, 5 हजार रुपए का भरना होगा चालान

MP employees charge 5,000 rupees for three months of training
भोपाल

भोपाल के लखेरापुरा मंदिर में खेली गई फूलों की होली, भक्ति के रंग में रंगे श्रीनाथजी

bhopal news
भोपाल

एमपी में 2585 रुपए के भाव से गेहूं खरीदेगी सरकार, किसानों को करना होगा ये जरूरी काम

msp wheat
भोपाल

दिल्ली में आठवें वेतनमान के लिए 17 मार्च को होगा शक्ति प्रदर्शन, भोपाल में बनी भूमिका

bhopal news
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.