भोपाल के लखेरापुरा मंदिर में खेली गई फूलों की होली, भक्ति के रंग में रंगे श्रीनाथजी

पुष्टिमार्गीय परंपरा के अनुसार, प्रभु को अबीर, गुलाल, चोवा और चंदन अर्पित किया गया। इसके पश्चात मंदिर के सेवादारों और वैष्णव जनों ने प्रभु के साथ रंगीन गुलाल और ताजे फूलों से होली खेली। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं पर जब प्रभु के चरणों से स्पर्श हुआ प्रसादी गुलाल और फूल बरसे, तो हर कोई भक्ति के आनंद में सराबोर हो उठा। यमुना जी पाठ के साथ होली के विशेष 'रसिया' गीतों का गायन हुआ, जिस पर वैष्णव जन भावविभोर होकर नृत्य करने लगे।