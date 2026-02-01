एमपी आएंगे राहुल गांधी, भोपाल में 24 फरवरी को कांग्रेस का बड़ा आंदोलन

Rahul Gandhi- एमपी में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी Rahul Gandhi शामिल होंगे। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। एमपी कांग्रेस के तत्वावधान में राजधानी भोपाल में इसकी शुरुआत होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को देश के किसानों के हितों के खिलाफ बताया। जयराम रमेश ने बताया कि किसानों के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी जिसकी शुरुआत एमपी से होगी।