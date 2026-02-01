‘आयुर्वेदीय मसाज थैरेपी’ से कमर दर्द की हो जाएगी छुट्टी! ‘पंचकर्म’ पर चला मंथन

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, दिल्ली से आए मुख्य वक्ता प्रो. संतोष भट्ट ने 'वमन कर्म' पर अपना शोधपरक व्याख्यान प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वमन न केवल बीमार व्यक्तियों के लिए, बल्कि स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी शोधन का बेहतरीन माध्यम है। खुशीलाल आयुर्वेद अस्पताल में सोरायसिस, एक्जिमा और श्वास रोगों (अस्थमा) का वमन क्रिया के माध्यम से सफल उपचार किया जा रहा है। यह प्रक्रिया शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालती है, जिससे पुरानी त्वचा बीमारियों में स्थाई लाभ मिलता है।