एमपी विधान सभा में खुलासा, कर्ज में सरकार और 25.81 करोड़ में चमके मंत्रियों के बंगले

इसके अनुसार पिछले दो साल में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के शासकीय बंगलों के रखरखाव, मरम्मत और विशेष मरम्मत पर 4.62 करोड़ और लघुमूलक कार्य, अतिरिक्त निर्माण पर 12.28 करोड़, साज सज्जा पर 2.69 करोड़, रंग-रोगन पर 1.42 करोड़ और पानी के बिल पर 4.43 लाख रुपए खर्च हुए हैं। विद्युत कार्य के रखरखाव और मरम्मत पर अलग से 4.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें यह भी सामने आया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के पास भोपाल में सीएम हाउस के अलावा दो और बंगले हैं। इसी प्रकार मंत्री विश्वास सारंग के पास भी दो बंगले हैं।