MP Boards: एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले बेटे को भारी वाहन ने कुचला, मौके पर ही मौत, पिता घायल

टीआइ तारेश सोनी के मुताबिक, रचित (22) पिता विनय शर्मा निवासी ग्रांड मराठा सिंगापुर टाउनशिप की एक्सीडेंट में मौत हुई है। घायल पिता विनय शर्मा ने पुलिस को बताया कि वे सुबह करीब 8.30 बजे बेटे रचित को 10वीं बोर्ड की परीक्षा दिलाने बिजलपुर स्थित परीक्षा केंद्र ले जा रहे थे। वे मेट्रो माल के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे बेलगाम भारी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दोनों सड़क पर गिर पड़े और रचित वाहन की चपेट में आ गया। (MP News)