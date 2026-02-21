एमपी में कांग्रेसियों के प्रदर्शन में आग से झुलस गए थाना प्रभारी, मचा हड़कंप

स्थिति को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात था। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने पुतला दहन शुरू किया, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान टीआई विक्रम पाठक प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे और पुतला छीनने की कोशिश की। छीना झपटी के दौरान अचानक उनके कपड़ों में आग लग गई। आग लगते ही टीआई पाठक घबराकर दूसरी ओर भागे, जिससे आग और फैल गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आग बुझाई और उन्हें गंभीर अवस्था में मैहर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।