MP के बड़े सरकारी अस्पताल में चूहा कांड के बाद बिल्ली की एंट्री, HIV वार्ड में घूमते दिखे बच्चे, देखें तस्वीरें

MP News: प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एक बार फिर से मरीजों के स्वास्थ्य के साथ बड़ी लापरवाही सामने आई। चूहों के कुतरने से हुई दो मौतों का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एमवायएच (MYH Indore) में बिल्ली चहलकदमी करती देखी गई। अस्पताल के एचआइवी वार्ड में बिल्ली के बच्चे भी नजर आए। बताया जाता है कि इन्होंने दवाइयों को नुकसान भी पहुंचाया। प्रबंधन इस बात से इंकार कर रहा है।