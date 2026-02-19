अहमदाबाद में धड़केगा विजय का दिल, एक ब्रेनडेड ने बचा ली कई जिंदगी

इसी तरह विजय की किडनी और लिवर को इंदौर के अस्पतालों में ही भर्ती जरूरतमंद मरीजों के लिए दान किया गया। जिसके बाद डॉक्टर्स ने इन मरीजों में किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट किए। एक किडनी चोइथराम अस्पताल, तो दूसरी जूपिटर अस्पताल के एक मरीज को ट्रांसप्लांट की गई। जबकि चोइथराम अस्पताल के लिए अलग से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। 11.15 बजे शुरू बनना शुरू हुआ ये कॉरिडोर 6 मिनट में पूरा हो गया।