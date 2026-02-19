MBA छात्रा हत्याकांड : अश्लील वीडियो से जुटाए जाएंगे सबूत, दोस्त खोलेंगे कई राज!

पुलिस के अनुसार, पीड़िता अपने कुछ दोस्तों से चैट करती थी। आरोपी ने कथित तौर पर वे चैट पढ़ ली थीं। इसी वजह से उसे पीड़िता पर शक हुआ और उसने हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने बताया, आरोपी ने पीड़िता को ‘उपहार’ देने के बहाने बुलाया था। उसने कथित तौर पर छात्रा पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। जब उसने अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए मना किया तो उसने कथित तौर पर उसके साथ जबरदस्ती की। हमले के बाद उसने अपार्टमेंट में मिली रस्सियों से पीड़िता के हाथ-पैर बांध दिए और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। जब छात्रा ने दोबारा विरोध किया तो आरोपी ने कथित तौर पर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उसके सीने पर बैठ गया, जिससे दम घुटने के कारण वह बेहोश हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी सांसें रुक गई हैं तो उसने कथित तौर पर उसके सीने के पास इतनी जोर से चाकू मारा कि चाकू ही टूट गया।