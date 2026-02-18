18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MBA छात्रा हत्याकांड: आरोपी अकड़कर बोला- ‘टाइम आने पर सब बताऊंगा’

MP News: आरोपी को सीन रिक्रिएशन करने के लिए ले जाते वक्त मीडिया के सवाल पर भड़का आरोपी, अकड़कर बोला- टाइम आने पर सब बताऊंगा।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Feb 18, 2026

indore

mba student murder case accused piyush dhamnodia crime scene recreation reaction

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में 13 फरवरी को द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में हुई एमबीए छात्रा की नृशंस हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी पीयूष धामनोदिया को न तो अपने किए पर कोई पछतावा है और न ही किसी प्रकार का कोई डर। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी आरोपी पीयूष की अकड़ कम नहीं हुई है। आरोपी को जब पुलिस सीन रिक्रिएशन के लिए घटनास्थल पर ले जा रही थी तब मीडिया ने आरोपी से सवाल किये तो वो मीडियाकर्मियों पर ही भड़क गया और बड़ी अकड़ में जवाब दिया।

देखें वीडियो-

आरोपी ने मीडिया के सामने दिखाई अकड़

पुलिस आरोपी पीयूष धामनोदिया को क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची। इस दौरान आरोपी के चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आया। जब मीडियाकर्मियों ने हत्या की वजह पूछी तो पहले तो उसने कहा कि छोड़ो यार, कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जब मीडियाकर्मी ने कहा कि तुमने किसी की बेटी की जान ले ली और कह रहे हो छोड़ो यार, जिस पर आरोपी भड़क गया और बोला - 'टाइम आएगा… तब सबको अच्छे से कारण बताऊंगा कि हत्या क्यों की। अभी छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, क्या करोगे जानकर?'

बेरहमी से की हत्या

क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान कई चौंकाने वाले साक्ष्य मिले हैं। आरोपी ने कुबूल किया कि उसने छात्रा को पहले पलंग से बांध दिया था। विरोध न कर सके इसलिए मुंह में टी-शर्ट ठूंस दी और ऊपर से टेप चिपका दी। इसके बाद गला घोंटा, लेकिन जब उसे लगा कि वह जिंदा बच सकती है तो सीने में चाकू उतार दिया। आरोपी ने छात्रा के हाथों को जिस रस्सी से बांधा था, पुलिस ने उसी से रस्सी खुलवाई। वारदात के दौरान आरोपी की उंगुली में भी चोट आई थी। खून रोकने के लिए वही टेप चिपकाई थी। दूसरी टेप से उसने छात्रा का मुंह बंद किया था। पुलिस ने खून से सनी खाली टेप और आधी टेप सहित आरोपी के खून से सने कपड़े जब्त कर लिए हैं।

'उसने झूठी कसम खाई'

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पीयूष धामनोदिया को शक था कि छात्रा अपने पुराने दोस्तों से बात करती है। उसने छात्रा को कसम खिलाई थी कि वह पुराने दोस्तों से बात नहीं करेगी, लेकिन मोबाइल में स्क्रीनशॉट मिलने के बाद खुलासा हुआ कि विवाद की वजह यही रही। टीआई के मुताबिक, मोबाइल में मिले स्क्रीनशॉट में आरोपी का दावा है कि छात्रा ने 'झूठी कसम' खाई थी, जिससे नाराज होकर उसने हत्या कर दी। आरोपी कमरे में शराब की बोतल और नशे की अन्य सामग्री पहले से लेकर पहुंचा था।

ये भी पढ़ें

सब्जी में दोगुनी मिर्ची डालती थी बहू, सोने नहीं देती थी, परेशान होकर 95 साल के ससुर ने…
ग्वालियर
GWALIOR

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 04:26 pm

Published on:

18 Feb 2026 04:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MBA छात्रा हत्याकांड: आरोपी अकड़कर बोला- ‘टाइम आने पर सब बताऊंगा’

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर जिले में पहली बार वाटर बाइसिकल

इंदौर जिले में पहली बार वाटर बाइसिकल
फन जोन

प्लॉट धारक को बड़ी राहत, अब ऑनलाइन मिलेगा नामांतरण और NOC

Plot holders
इंदौर

MBA छात्र ने हैवानियत की सारी हदें की पार, छात्रा के शव के साथ दरिंदगी…पूछताछ में उगली वारदात की कहानी

MBA Student Murder
इंदौर

रात 3 बजे रिश्तेदार ने दरवाजा खटखटाया, खोलते ही नवविवाहिता से की छेड़छाड़

indore
इंदौर

तबादला सूची तैयार! MP पुलिस विभाग में जल्द ‘इधर से उधर’ होंगे अफसर

mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.