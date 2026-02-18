MBA छात्रा हत्याकांड: आरोपी अकड़कर बोला- ‘टाइम आने पर सब बताऊंगा’

क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान कई चौंकाने वाले साक्ष्य मिले हैं। आरोपी ने कुबूल किया कि उसने छात्रा को पहले पलंग से बांध दिया था। विरोध न कर सके इसलिए मुंह में टी-शर्ट ठूंस दी और ऊपर से टेप चिपका दी। इसके बाद गला घोंटा, लेकिन जब उसे लगा कि वह जिंदा बच सकती है तो सीने में चाकू उतार दिया। आरोपी ने छात्रा के हाथों को जिस रस्सी से बांधा था, पुलिस ने उसी से रस्सी खुलवाई। वारदात के दौरान आरोपी की उंगुली में भी चोट आई थी। खून रोकने के लिए वही टेप चिपकाई थी। दूसरी टेप से उसने छात्रा का मुंह बंद किया था। पुलिस ने खून से सनी खाली टेप और आधी टेप सहित आरोपी के खून से सने कपड़े जब्त कर लिए हैं।