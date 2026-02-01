17 फ़रवरी 2026,

रात 3 बजे रिश्तेदार ने दरवाजा खटखटाया, खोलते ही नवविवाहिता से की छेड़छाड़

MP News: 19 वर्षीय नवविवाहिता ने रिश्तेदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में दर्ज कराई शिकायत।

image

Feb 17, 2026

relative accused of molesting newly married woman (demo pic)

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक 19 साल की नवविवाहिता के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने वाला आरोपी नवविवाहिता का रिश्तेदार ही है। जिसने नवविवाहिता के पति के घर में न होने का फायदा उठाया। नवविवाहिता ने रिश्तेदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है और आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। घटना शहर के आजाद नगर इलाके की है।

रात 3 बजे खटखटाया दरवाजा

आजाद नगर इलाके में रहने वाली 19 साल की नवविवाहिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि देर रात तीन बजे किसी ने घर की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरे का दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा कि कोई परिवार का सदस्य होगा तो दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही देखा तो सामने जुबेर खड़ा था जो कि उसका रिश्तेदार है और घर के पास ही रहता है। दरवाजा खुलते ही जुबेर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे छेड़छाड़ करने लगा।

शोर मचाया तो भागा आरोपी

पीड़िता ने बताया कि आरोपी जुबेर द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर उसने विरोध किया और धक्का देकर शोर मचाया तो जुबेर डर गया और भाग गया। इसके बाद उसने पूरी घटना अपनी सास को बताई। जब उसका पति घर लौटा तो उसे भी पूरी जानकारी दी। इसके बाद पति पत्नी को लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी जुबेर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

