रात 3 बजे रिश्तेदार ने दरवाजा खटखटाया, खोलते ही नवविवाहिता से की छेड़छाड़

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक 19 साल की नवविवाहिता के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ करने वाला आरोपी नवविवाहिता का रिश्तेदार ही है। जिसने नवविवाहिता के पति के घर में न होने का फायदा उठाया। नवविवाहिता ने रिश्तेदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है और आरोपी की तलाश शुरु कर दी है। घटना शहर के आजाद नगर इलाके की है।