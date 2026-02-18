MBA छात्र ने हैवानियत की सारी हदें की पार, छात्रा के शव के साथ दरिंदगी…पूछताछ में उगली वारदात की कहानी

वारदात के बाद वह छात्रा का मोबाइल लेकर मुंबई भाग गया और उसके सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर बदनाम करने की कोशिश की। इंदौर पुलिस की घेराबंदी देख आरोपी ने मुंबई के अंधेरी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस को छात्रा की विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। आशंका है कि आरोपी पीयूष धामनोदिया ने उसकी मृत्यु के बाद भी उसके साथ बलात्कार किया। कोर्ट ने आरोपी को 18 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा है।

हत्या से पहले रचा ‘वेडिंग ड्रामा’