खामेनेई का ट्रंप को चेतावनी- एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने वाला हथियार ईरान के पास

खामेेनेई ने अमेरिका की सैन्य ताकत को भी चुनौती देते हुए कहा कि कभी कभी दुनिया की सबसे मजबूत सेना पर भी ऐसा हमला हो सकता है कि वह फिर से उठ न सके। सर्वोच्च नेता की यह धमकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड मध्य पूर्व एशिया भेजा जा रहा है। साथ ही डील नहीं होने पर गंभीर नतीजे होने की चेतावनी दी थी।