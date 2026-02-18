पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम रहमान को दी बधाई, भारत आने के लिए किया आमंत्रित

पीएम मोदी ने पत्र में लिखा, "मैं बांग्लादेश में हाल ही में खत्म हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत और बांग्लादेश के अगले पीएम के तौर पर आपकी नियुक्ति पर आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, तारिक रहमान। मैं इस पद की बड़ी ज़िम्मेदारियों को संभालने में आपकी हर सफलता की कामना करता हूँ। मैं आपके साथ मिलकर काम करने का इंतज़ार कर रहा हूं ताकि हमारे कई तरह के आपसी रिश्तों को मज़बूत किया जा सके। क्षेत्रीय कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके और कनेक्टिविटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एनर्जी, हेल्थकेयर, साथ ही कल्चरल और लोगों के बीच मेल-जोल जैसे बड़े एरिया में हमारे कॉमन गोल्स को आगे बढ़ाया जा सके। मैं इस मौके पर आपको, डॉ. ज़ुबैदा रहमान और आपकी बेटी ज़ैमा के साथ, आपसी सहमति से तय समय पर भारत आने का आमंत्रण देता हूं। भारत आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।"