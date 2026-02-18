मौत के बाद भी एक्टिव रहेगा सोशल मीडिया अकाउंट, एआई तकनीक को मिला पेटेंट

एआई की इस नई तकनीक की मदद से सोशल मीडिया गतिविधि, जैसे कमेंट करना और मैसेज का जवाब देना, तब भी किया जा सकेगा जब सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले की मृत्यु हो चुकी हो। भविष्य में यह तकनीक ऑडियो और वीडियो कॉल्स तक सिमुलेट की जा सकती है। इस तकनीक को मेटा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मेटा के सीटीओ (चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर) एंड्रयू बोसवर्थ (Andrew Bosworth) के अनुसार यह मॉडल पहले उपयोगकर्ता की गतिविधियों और व्यवहार को समझेगा, फिर उन्हें सिमुलेट करेगा।