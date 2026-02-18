तारिक रहमान के बांग्लादेश का पीएम बनते ही चीन एक्टिव, बोला- दोस्ती..

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़ोसी देश चीन सक्रिय हो गया है। चीन ने नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान को बधाई देते हुए आपसी रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया है। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने कहा कि बीजिंग, ढाका के साथ मिलकर बीआरआई परियोजना समेत सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इससे चीन-बांग्लादेश ‘कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप’ एक नए स्तर पर पहुंचेगी और दोनों देशों के लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। चीन और बांग्लादेश के बीच दोस्ताना संबंध, पारस्परिक सम्मान और ‘विन-विन’ सहयोग का लंबा इतिहास रहा है।