18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इमरान खान की बिगड़ती सेहत से समर्थक नाराज़, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू

इमरान खान की बिगड़ती सेहत चिंता का विषय बन गई है। इस वजह से उनके समर्थक नाराज़ हो गए हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 18, 2026

Imran Khan in jail

Imran Khan in jail (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। जेल में टॉर्चर और मेडिकल सुविधाओं के अभाव में इमरान की सेहत बिगड़ती जा रही है। जेल में टॉर्चर की वजह से इमरान की दाहिनी आँख से देखने की 85% क्षमता खत्म हो चुकी है। उनकी दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की वजह से परेशानी हो रही है और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने की वजह से अब सिर्फ 15% क्षमता ही बची है। इमरान की बिगड़ती सेहत चिंता का विषय बन गई है।

सड़कों पर उतरे नाराज़ समर्थक

इमरान की खराब सेहत की वजह से उनका परिवार, पार्टी के सदस्य और समर्थक काफी चिंतित हैं। इमरान की सेहत के प्रति सरकार और जेल प्रशासन की लापरवाही से पीटीआई समर्थक काफी नाराज़ हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और अन्य कई शहरों में इमरान के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके समर्थकों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को जोड़ने वाले अटॉक ब्रिज को भी सड़क ब्लॉक कर बंद कर दिया है।

जेल से अस्पताल शिफ्ट करने की मांग

इमरान के समर्थक यह मांग कर रहे हैं कि पूर्व पाकिस्तानी पीएम को जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। इमरान का परिवार भी जल्द से जल्द उनकी रिहाई चाहता है।

इमरान के समर्थक में उतरे पूर्व कप्तान

इमरान के बेहतर इलाज के लिए 14 पूर्व कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार को पत्र लिखा है। इनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ, किम ह्यूजेस, बेलिंडा क्लार्क (महिला टीम), माइकल एथर्टन, नासिर हुसैन, माइकल ब्रियरली, डेविड गोवर, क्लाइव लॉयड और जॉन राइट शामिल हैं। सौरव गांगुली ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए और मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इमरान के सही इलाज का समर्थन किया है।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी ने बांग्लादेश के नए पीएम रहमान को दी बधाई, भारत आने के लिए किया आमंत्रित
विदेश
PM Narendra Modi invites Tarique Rahman to India

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इमरान ख़ान

world news

World News in Hindi

Updated on:

18 Feb 2026 08:44 am

Published on:

18 Feb 2026 08:32 am

Hindi News / World / इमरान खान की बिगड़ती सेहत से समर्थक नाराज़, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

चीन की चालाकी जारी, ताइवान के पास दिखे 5 चाइनीज़ जहाज

Chinese vessels
विदेश

अमेरिका-ईरान तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इतना अहम क्यों? भारत समेत दुनिया की नजरें टिकीं

Donald Trump and Ayatollah Khamenei
विदेश

मिडिल ईस्ट में युद्ध की आहट? अमेरिका ने भेजे 50 फाइटर जेट और युद्धपोत, ईरान से बातचीत जारी

Middle East tensions, US military buildup, US fighter jets deployment, US air power increase Middle East,
विदेश

तारिक रहमान के बांग्लादेश का पीएम बनते ही चीन एक्टिव, बोला- दोस्ती..

Li Qiang and Tarique Rahman
विदेश

अमेरिका ने दागीं मिसाइलें, 11 लोगों को उतारा मौत के घाट

US missile strikes on drug-trafficking vessels
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.