इमरान खान की बिगड़ती सेहत से समर्थक नाराज़, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। जेल में टॉर्चर और मेडिकल सुविधाओं के अभाव में इमरान की सेहत बिगड़ती जा रही है। जेल में टॉर्चर की वजह से इमरान की दाहिनी आँख से देखने की 85% क्षमता खत्म हो चुकी है। उनकी दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की वजह से परेशानी हो रही है और मेडिकल सुविधा नहीं मिलने की वजह से अब सिर्फ 15% क्षमता ही बची है। इमरान की बिगड़ती सेहत चिंता का विषय बन गई है।