अमेरिका ने दागीं मिसाइलें, 11 लोगों को उतारा मौत के घाट

अमेरिका (United States Of America) की ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने साफ कर रखा है कि अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए सख्ती बरती जाएगी और उन्होंने अपनी सेना को भी इसके लिए हर ज़रूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत कैरेबियन सागर क्षेत्र और ईस्टर्न पैसिफिक सागर क्षेत्र में तैनात अमेरिकी सेना अक्सर ही ड्रग्स से लदी नावों को निशाना बनाती है और अब एक बार फिर ऐसा ही देखने को मिला है।