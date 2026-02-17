17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राहुल गांधी के खिलाफ केस खारिज, कर्नाटक हाईकोर्ट से मानहानि मामले में मिली बड़ी राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ‘करप्शन रेट कार्ड’ विज्ञापन से जुड़े मानहानि केस को खारिज कर बड़ी राहत दी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 17, 2026

Rahul Gandhi

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (File Photo)

Defamation Case Dismissed Against Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधानसभा चुनावों के दौरान कथित मानहानि से जुड़े चुनावी कंटेंट पर दर्ज निजी शिकायत को रद्द कर दिया। जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया। मामला ‘करप्शन रेट कार्ड’ विज्ञापन से जुड़ा था, जिसे राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर साझा किया था।

राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता केशव प्रसाद की ओर से दायर किया गया था। इसमें राहुल गांधी के साथ कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) और उपमुख्यमंत्री (D. K. Shivakumar) को भी आरोपी बनाया गया था। निचली अदालत ने इस मामले में समन जारी किया था, जिसे राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया।

क्या है मामला?

साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन प्रकाशित किए थे। इनमें आरोप लगाया गया था कि उस समय सत्ता में रही भाजपा सरकार सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेकेदारों और अन्य से 40 प्रतिशत तक कमीशन या रिश्वत ले रही थी। कांग्रेस ने इसे ‘भ्रष्टाचार का रेट कार्ड’ बताया था। भाजपा ने इन विज्ञापनों को झूठा और भ्रामक करार दिया था। पार्टी का कहना था कि यह कदम उसके नेताओं और तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उठाया गया था।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बीच मोहम्मद यूनुस के करीबी अचानक छोड़ रहे देश, क्या है वजह?
विदेश
Muhammad Yunus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Feb 2026 03:05 pm

Published on:

17 Feb 2026 02:46 pm

Hindi News / National News / राहुल गांधी के खिलाफ केस खारिज, कर्नाटक हाईकोर्ट से मानहानि मामले में मिली बड़ी राहत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.