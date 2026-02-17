राहुल गांधी के खिलाफ केस खारिज, कर्नाटक हाईकोर्ट से मानहानि मामले में मिली बड़ी राहत

साल 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अखबारों में पूरे पेज के विज्ञापन प्रकाशित किए थे। इनमें आरोप लगाया गया था कि उस समय सत्ता में रही भाजपा सरकार सार्वजनिक कार्यों के लिए ठेकेदारों और अन्य से 40 प्रतिशत तक कमीशन या रिश्वत ले रही थी। कांग्रेस ने इसे ‘भ्रष्टाचार का रेट कार्ड’ बताया था। भाजपा ने इन विज्ञापनों को झूठा और भ्रामक करार दिया था। पार्टी का कहना था कि यह कदम उसके नेताओं और तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से उठाया गया था।