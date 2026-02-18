इजरायल से बड़ी डील की तैयारी! 2–3 महीने में होगा ऐलान, रक्षा–टेक सेक्टर में लगेगी ऐतिहासिक मुहर

India Israel FTA: अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की दिशा में बढ़ने के बाद भारत अब इजरायल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। दोनों देशों के बीच बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है और अगले दो–तीन माह में औपचारिक निर्णय संभव है। संकेत हैं कि समझौते के बाद उच्चस्तरीय राजनीतिक दौरा भी हो सकता है। वैश्विक अनिश्चितता और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपने व्यापारिक व सामरिक साझेदारों का दायरा तेजी से बढ़ा रहा है और इजरायल के साथ संभावित डील को इसी रणनीति का अहम कदम माना जा रहा है।