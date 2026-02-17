रहमान कैबिनेट में सिर्फ एक हिंदू मंत्री, कौन हैं निताई रॉय चौधरी? इस वजह से PM को देनी पड़ी बड़ी जिम्मेदारी

इरशाद सरकार के पतन के बाद वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) में शामिल हुए और पार्टी में ऊंचे पदों पर पहुंचे। वर्तमान में वे BNP की केंद्रीय कमिटी के वाइस चेयरमैन हैं। वे BNP की नीति-निर्माण समिति के सदस्य भी हैं। 2026 के चुनाव में BNP टिकट पर मगुरा-2 से फिर जीत दर्ज की है।