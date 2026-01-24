24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स बच्चों के लिए खतरनाक, अमेरिकी एक्सपर्ट्स की चेतावनी

चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने बड़ी चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 24, 2026

AI chatbot

AI chatbot (Representational Photo)

चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे एआई चैटबॉट्स (AI Chatbots) आज के इस दौर में लोगों की ज़रूरत बन गए हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि बच्चे भी कर रहे हैं और यह चिंता का विषय है। अमेरिकी सांसदों और बच्चों के विकास के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि एआई चैटबॉट्स बच्चों के लिए नए और संभावित रूप से ज़्यादा खतरनाक जोखिम पैदा करते हैं। साथ ही इनसे बचने के उपायों को लागू करने की भी अपील की है।

अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी

सीनेट कॉमर्स कमेटी के सामने 'प्लग आउट: अमेरिका के युवाओं पर टेक्नोलॉजी के प्रभाव की जांच' शीर्षक वाली सुनवाई में बयान देते हुए एक्सपर्ट्स ने एआई चैटबॉट्स के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल को बच्चों के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि इनके इस्तेमाल से इमोशनल निर्भरता बढ़ती है, वास्तविकता धुंधली होती है और गंभीर मामलों में खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ती है।

भावनात्मक जुड़ाव का गंभीर जोखिम

एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चे अक्सर ही एआई चैटबॉट्स से भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि जिस तरह से एआई चैटबॉट्स किसी भी सवाल का जवाब देते हैं, बच्चों को लगता है कि वो कोई वास्तविक इंसान हैं जो सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में बच्चे इन एआई चैटबॉट्स को अपना दोस्त समझने लगते हैं और उन पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं, जो सही नहीं है।

ये भी पढ़ें

इन देशों में पानी के भाव बिकता है पेट्रोल, देखें टॉप 10 लिस्ट
विदेश
Petrol

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

world news

World News in Hindi

Published on:

24 Jan 2026 08:40 pm

Hindi News / World / चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स बच्चों के लिए खतरनाक, अमेरिकी एक्सपर्ट्स की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘चीन तुम्हें जिंदा खा जाएगा!’: डोनाल्ड ट्रंप ने अब कनाडा को दे डाली 100% टैरिफ की चेतावनी

Donald Trump
विदेश

बुज़ुर्ग की मदद के लिए बाइक सवार ने निकाला कमाल का रास्ता, जीता लोगों का दिल

Bike rider helping an old man cross road
विदेश

लुटेरे की एक गलती से फेल हुई लूट की साजिश, देखें वीडियो

Robbery attempt fails due to robber's mistake
विदेश

एक अकेले हिप्पो के आगे तीन शेरों की नहीं चली, डरकर नदी से भागने को हुए मजबूर

Three lions ran away in fear from one hippo
विदेश

पालतू डॉग का कमाल, लुटेरों से मालिक को बचाया

Man saved from robbery by pet dog
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.