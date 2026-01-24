चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स बच्चों के लिए खतरनाक, अमेरिकी एक्सपर्ट्स की चेतावनी

चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे एआई चैटबॉट्स (AI Chatbots) आज के इस दौर में लोगों की ज़रूरत बन गए हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि बच्चे भी कर रहे हैं और यह चिंता का विषय है। अमेरिकी सांसदों और बच्चों के विकास के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि एआई चैटबॉट्स बच्चों के लिए नए और संभावित रूप से ज़्यादा खतरनाक जोखिम पैदा करते हैं। साथ ही इनसे बचने के उपायों को लागू करने की भी अपील की है।