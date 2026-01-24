चैटजीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स बच्चों के लिए खतरनाक, अमेरिकी एक्सपर्ट्स की चेतावनी

AI chatbot (Representational Photo)
चैटजीपीटी (ChatGPT) जैसे एआई चैटबॉट्स (AI Chatbots) आज के इस दौर में लोगों की ज़रूरत बन गए हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि बच्चे भी कर रहे हैं और यह चिंता का विषय है। अमेरिकी सांसदों और बच्चों के विकास के एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि एआई चैटबॉट्स बच्चों के लिए नए और संभावित रूप से ज़्यादा खतरनाक जोखिम पैदा करते हैं। साथ ही इनसे बचने के उपायों को लागू करने की भी अपील की है।
सीनेट कॉमर्स कमेटी के सामने 'प्लग आउट: अमेरिका के युवाओं पर टेक्नोलॉजी के प्रभाव की जांच' शीर्षक वाली सुनवाई में बयान देते हुए एक्सपर्ट्स ने एआई चैटबॉट्स के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल को बच्चों के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि इनके इस्तेमाल से इमोशनल निर्भरता बढ़ती है, वास्तविकता धुंधली होती है और गंभीर मामलों में खुद को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति बढ़ती है।
भावनात्मक जुड़ाव का गंभीर जोखिम
एक्सपर्ट्स का मानना है कि बच्चे अक्सर ही एआई चैटबॉट्स से भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं क्योंकि जिस तरह से एआई चैटबॉट्स किसी भी सवाल का जवाब देते हैं, बच्चों को लगता है कि वो कोई वास्तविक इंसान हैं जो सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है। ऐसे में बच्चे इन एआई चैटबॉट्स को अपना दोस्त समझने लगते हैं और उन पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं, जो सही नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग