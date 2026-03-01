कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका: ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, संख्याबल न होने के बावजूद विपक्ष का यह प्रस्ताव लाना एक प्रतीकात्मक विरोध था। लेकिन अमित शाह के आक्रामक रुख और ध्वनिमत से प्रस्ताव के तुरंत खारिज होने से सत्ता पक्ष ने एक बार फिर अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। इस पूरी कार्यवाही के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि संसद के भीतर विपक्ष को सरकार और नियमों को चुनौती देने के लिए और अधिक ठोस रणनीति की आवश्यकता होगी। इस हार को विपक्ष के मनोबल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद शाह ने ओम बिरला से मुलाकात की। बिरला गुरुवार को लोकसभा में बोलेंगे।