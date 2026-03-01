11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका: ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज

Defeated: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया है। इसे कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए संसद में एक बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 11, 2026

Amit shah on no confidence motion of Speaker Om Birla

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के अविश्वास प्रस्ताव पर संबोधित करते गृह मंत्री अमित शाह। (फोटो: ANI)

Lok Sabha Speaker : संसद के बजट सत्र में बुधवार को भारी हंगामे के बीच एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। लोकसभा (Lok Sabha) स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से पूरी तरह खारिज हो गया है। सदन में इस अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सरकार की ओर से मोर्चा संभाला और विपक्ष के हर आरोप का चुन-चुनकर जवाब दिया। प्रस्ताव का गिरना कांग्रेस और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए एक बड़े राजनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है।

अमित शाह ने सदन को किया संबोधित (Amit Shah Speech)

न्यूज़ एजेंसी एएनआई (ANI) के ताज़ा अपडेट के अनुसार, अविश्वास प्रस्ताव पर गर्मागरम बहस के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने अपने कड़े और स्पष्ट संबोधन में विपक्ष के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर ओम बिरला का आचरण पूरी तरह से निष्पक्ष और संवैधानिक नियमों के दायरे में रहा है। शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह प्रस्ताव केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और सदन का कीमती समय बर्बाद करने के इरादे से लाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अध्यक्ष की कुर्सी पर सवाल उठाना संसदीय लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं है।

विपक्ष के क्या थे आरोप? (Parliament Session)

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद द्वारा पेश किए गए इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष का मुख्य तर्क स्पीकर का कथित 'पक्षपातपूर्ण' रवैया था। कांग्रेस के गौरव गोगोई और अन्य विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि सदन में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। सबसे बड़ा आरोप यह था कि जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं, तो जानबूझकर उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उन्हें बोलने का उचित समय नहीं दिया जाता। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और संसद की गरिमा का हनन बताया था।

बिना वोटिंग के ही गिरा प्रस्ताव (Voice Vote)

सदन में अमित शाह के कड़े जवाब और एनडीए (NDA) सांसदों के भारी समर्थन के बाद स्थिति पूरी तरह से सत्ता पक्ष के पक्ष में नज़र आई। अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने जब प्रस्ताव पर सदन की राय जानी, तो 'हां' के मुकाबले 'ना' की आवाजें स्पष्ट रूप से भारी थीं। एनडीए के पास मौजूद प्रचंड बहुमत के कारण वोटिंग (मत विभाजन) की नौबत ही नहीं आई और अविश्वास प्रस्ताव को 'ध्वनिमत' (Voice Vote) से ही औंधे मुंह गिरा दिया गया।

कांग्रेस के लिए बड़ा झटका (Rahul Gandhi)

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, संख्याबल न होने के बावजूद विपक्ष का यह प्रस्ताव लाना एक प्रतीकात्मक विरोध था। लेकिन अमित शाह के आक्रामक रुख और ध्वनिमत से प्रस्ताव के तुरंत खारिज होने से सत्ता पक्ष ने एक बार फिर अपनी ताकत का अहसास करा दिया है। इस पूरी कार्यवाही के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि संसद के भीतर विपक्ष को सरकार और नियमों को चुनौती देने के लिए और अधिक ठोस रणनीति की आवश्यकता होगी। इस हार को विपक्ष के मनोबल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। प्रस्ताव खारिज होने के बाद शाह ने ओम बिरला से मुलाकात की। बिरला गुरुवार को लोकसभा में बोलेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

ओम बिरला

Updated on:

11 Mar 2026 07:14 pm

Published on:

11 Mar 2026 07:03 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस और राहुल गांधी को झटका: ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

सरकार ने खत्म कर दी टेंशन, देश को बड़ी राहत, अब LPG के लिए घबराने की जरूरत नहीं

LPG Cylinder
राष्ट्रीय

गुजरात आ रहे थाई कार्गो शिप पर होर्मुज स्ट्रेट में हमला, आग लगने के बाद निकाले गए 20 क्रू मेंबर

Iran Attacks Cargo Ship Gujarat Port
राष्ट्रीय

कांग्रेस MLA की बढ़ी मुश्किलें! महिलाओं पर विवादित टिप्पणी पर मचा बवाल, क्या अब जाएगी विधायकी!

Sukhpal Singh Khaira
राष्ट्रीय

नशे की लत में डूबे माता-पिता ने शराब पीने के लिए कर दिया जिगर के टुकड़े का सौदा

Parents sold their child
राष्ट्रीय

भारतीय नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ईरान-इजरायल संघर्ष पर PM मोदी का बड़ा बयान

PM Modi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.