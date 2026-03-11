कांग्रेस MLA की बढ़ी मुश्किलें! महिलाओं पर विवादित टिप्पणी पर मचा बवाल, क्या अब जाएगी विधायकी!

Sukhpal Singh Khaira
Punjab Congress MLA: पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा के सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद तेज हो गया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को सदन में खैरा की टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और महिलाओं तथा मजदूर वर्ग के खिलाफ अपमानजनक भाषा के लिए तत्काल बिना शर्त माफी की मांग की। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की अपील की, जिसमें अगर खैरा सार्वजनिक माफी नहीं मांगते तो उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई।
चीमा ने सदन को बताया कि खैरा ने AAP सरकार की 'मुख्यमंत्री मां-बेटी सत्कार योजना' के तहत महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रुपये मासिक सहायता पर व्यंग्यात्मक पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि '1,000 रुपये पर गिद्दा करने वाली महिलाओं से बहादुर बेटे कैसे पैदा होंगे?' चीमा ने इसे महिलाओं, खासकर गरीब और जरूरतमंद महिलाओं का अपमान बताया। जब चीमा ने आपत्ति जताई तो खैरा ने उन्हें 'बंदुआ मजदूर' कहकर व्यक्तिगत हमला किया, जिसे चीमा ने विधायक के स्तर के अनुरूप नहीं बताया।
मीडिया से बातचीत में चीमा ने कांग्रेस से आधिकारिक माफी की मांग की, क्योंकि उनकी पार्टी के सदस्यों ने मजदूर समुदाय और महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कई विधायकों के पूर्वज मजदूर पृष्ठभूमि से हैं-क्या वे 'बंदुआ मजदूर' कहलाना स्वीकार करेंगे? यह न केवल व्यक्तिगत अपमान है, बल्कि पंजाब के मेहनतकश लोगों की गरिमा का अपमान है।'
चीमा ने अपनी विनम्र पृष्ठभूमि पर गर्व जताया और कहा कि भारत का संविधान, जिसे बाबासाहेब अंबेडकर ने तैयार किया, ने साधारण पृष्ठभूमि के लोगों को उच्च पदों तक पहुंचने का अवसर दिया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं गर्व से कहता हूं कि मैंने पंजाब की माताओं, बेटियों, युवाओं, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और उद्योगपतियों के कल्याण के लिए पांच व्यापक राज्य बजट पेश किए हैं।'
यह विवाद बजट सत्र के दौरान भड़का, जब AAP की महिला विधायकों ने सदन के वेल में उतरकर विरोध किया। सदन ने पहले ही खैरा की टिप्पणियों की निंदा प्रस्ताव पारित किया था। पंजाब राज्य महिला आयोग ने भी खैरा को तलब किया है। कांग्रेस ने खैरा के बयान पर माफी मांगी, लेकिन AAP इसे अपर्याप्त मान रही है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग