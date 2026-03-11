कांग्रेस MLA की बढ़ी मुश्किलें! महिलाओं पर विवादित टिप्पणी पर मचा बवाल, क्या अब जाएगी विधायकी!

चीमा ने सदन को बताया कि खैरा ने AAP सरकार की 'मुख्यमंत्री मां-बेटी सत्कार योजना' के तहत महिलाओं को मिलने वाली 1,000 रुपये मासिक सहायता पर व्यंग्यात्मक पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि '1,000 रुपये पर गिद्दा करने वाली महिलाओं से बहादुर बेटे कैसे पैदा होंगे?' चीमा ने इसे महिलाओं, खासकर गरीब और जरूरतमंद महिलाओं का अपमान बताया। जब चीमा ने आपत्ति जताई तो खैरा ने उन्हें 'बंदुआ मजदूर' कहकर व्यक्तिगत हमला किया, जिसे चीमा ने विधायक के स्तर के अनुरूप नहीं बताया।