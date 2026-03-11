मौसम के बदले तेवर: 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

IMD issues Heavy Rain Alert
मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न पूरे देश के लिए शानदार रहा और इस दौरान काफी अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी देश में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2025 में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और एक्सपर्ट्स के अनुसार 2026 में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। देश के कई राज्यों में समय से पहले ही भीषण गर्मी अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन इस दौरान भी कई जगह अभी भी बारिश हो रही है। इसी बीच अब देश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 12, 13 और 14 मार्च को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।
तमिलनाडु में मानसून 2025 के दौरान शानदार बारिश हुई और सीज़न के बाद भी अच्छी बारिश का दौर थमा नहीं, जो अभी भी जारी है। अभी भी राज्य में कई जगह बारिश का सिलसिला जारी है। अब तमिलनाडु में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को तमिलनाडु में कई जगह भारी बारिश होगी।
अरुणाचल प्रदेश में मानसून 2025 सीज़न के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के सीज़न के बाद भी राज्य में रुक-रूककर बारिश का दौर थमा नहीं है और अभी भी बादल बरस रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में कई जगह जमकर बादल बरसेंगे।
देश में मौसम के तेवर बदल गए है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ओड़िशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज़ हवा चलने की भी संभावना है। वहीं केरल, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, माहे, पुडुचेरी, यनम और कराईकल में भी मौसम विभाग के अनुसार 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बादल बरसेंगे।
