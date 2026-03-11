मौसम के बदले तेवर: 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न पूरे देश के लिए शानदार रहा और इस दौरान काफी अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी देश में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2025 में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और एक्सपर्ट्स के अनुसार 2026 में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। देश के कई राज्यों में समय से पहले ही भीषण गर्मी अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन इस दौरान भी कई जगह अभी भी बारिश हो रही है। इसी बीच अब देश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 12, 13 और 14 मार्च को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।