11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम के बदले तेवर: 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

Heavy Rain Alert: देश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि कई राज्यों में 12, 13 और 14 मार्च को भारी बारिश होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 11, 2026

IMD issues Heavy Rain Alert

IMD issues Heavy Rain Alert

मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न पूरे देश के लिए शानदार रहा और इस दौरान काफी अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के बाद भी देश में बारिश का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। 2025 में देशभर में शानदार बारिश देखने को मिली और एक्सपर्ट्स के अनुसार 2026 में भी अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। देश के कई राज्यों में समय से पहले ही भीषण गर्मी अपना असर दिखाने लगी है, लेकिन इस दौरान भी कई जगह अभी भी बारिश हो रही है। इसी बीच अब देश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 12, 13 और 14 मार्च को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम?

तमिलनाडु में मानसून 2025 के दौरान शानदार बारिश हुई और सीज़न के बाद भी अच्छी बारिश का दौर थमा नहीं, जो अभी भी जारी है। अभी भी राज्य में कई जगह बारिश का सिलसिला जारी है। अब तमिलनाडु में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को तमिलनाडु में कई जगह भारी बारिश होगी।

अरुणाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल?

अरुणाचल प्रदेश में मानसून 2025 सीज़न के दौरान अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के सीज़न के बाद भी राज्य में रुक-रूककर बारिश का दौर थमा नहीं है और अभी भी बादल बरस रहे हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में मौसम के तेवर बदल गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में कई जगह जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

देश में मौसम के तेवर बदल गए है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 12, 13 और 14 मार्च को पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ओड़िशा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में कई जगह भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज़ हवा चलने की भी संभावना है। वहीं केरल, असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, माहे, पुडुचेरी, यनम और कराईकल में भी मौसम विभाग के अनुसार 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बादल बरसेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

11 Mar 2026 04:03 pm

Hindi News / National News / मौसम के बदले तेवर: 12, 13 और 14 मार्च को जमकर बरसेंगे बादल, इन राज्यों में होगी भारी बारिश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

LPG बचाने के लिए रेलवे का बड़ा कदम, IRCTC ने जारी किया आदेश

Indian Railways
राष्ट्रीय

Air India विमान का आसमान में टूटा नोज़ गियर, 133 यात्रियों की अटकी जान

Air India flight
राष्ट्रीय

LPG गैस सिलेंडर पर संसद में हंगामा, विपक्ष ने सरकार पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप

Hotel and restaurant operators facing difficulties due to LPG Shortage US-Iran war MP News
राष्ट्रीय

लोक सभा में राहुल गांधी का फूटा गुस्सा, कहा- कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया

Parliament budget session,Parliament LIVE Updates,Parliament Updates,Uproar in Loksabha,no confidence against Birla,
राष्ट्रीय

LPG Shortage: देश में एलपीजी संकट गहराया, इन 5 सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर

Commercial LPG cylinders
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.