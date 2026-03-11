जंग के बीच भारत में LPG गैस का संकट! चेन्नई में रेस्तरां बंद…दिल्ली हाई कोर्ट में लंच नहीं, खाद फैक्ट्रियां बंद

LPG Crisis India: ईरान में चल रहे युद्ध का असर अब भारत की रसोई तक पहुंच गया है। पश्चिम एशिया में तनाव, खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते में व्यवधान के कारण एलपीजी (LPG) और एलएनजी (LNG) की सप्लाई प्रभावित हुई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है, जहां 80-85% एलपीजी आयात मध्य पूर्व से होता है, और अधिकांश शिपमेंट होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरता है। युद्ध के कारण कतर जैसे प्रमुख सप्लायरों से एलएनजी की सप्लाई रुकी या कम हुई है, जिससे घरेलू और वाणिज्यिक दोनों स्तर पर संकट गहरा गया है।