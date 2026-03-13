हरियाणा राज्य सभा चुनाव में बड़ा खेल! कांग्रेस के 5 विधायक गायब, हुड्डा की बढ़ी टेंशन

हरियाणा में राज्य सभा की सीटों के लिए जब भी चुनाव होते हैं, कांग्रेस की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दरअसल, राज्य सभा चुनाव में पार्टी का क्रॉस वोटिंग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इससे पहले 2022 में राज्य सभा के चुनाव में कांग्रेस ने अजय माकन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अजय माकन को हार का सामना करना पड़ा। उस समय पार्टी के विधायक कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की थी, और किरण चौधरी पर अमान्य वोट डालने का भी पार्टी ने आरोप लगाया था। उस समय पार्टी ने विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा था।