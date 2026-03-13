होर्मुज स्ट्रेट से निकलेंगे भारतीय जहाज, सरकार बोली – गैस पर अफवाहें न फैलाएं

मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते भारत के कई शहरों में एलपीजी संकट पैदा हो गया है, जिसके चलते लोगों में चिंता बढ़ गई है। कई बड़े शहरों में कई रेस्टोरेंट, ढाबों और होटलों के बंद होने की खबरें हैं। घरेलू गैस के लिए भी कई जगह कतारें लगी हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि इस बारे में अफवाहें नहीं फैलाई जाएं। सरकार ने दावा किया कि गैस की आपूर्ति ठीक बनी हुई है और घरेलू गैस आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है। अब होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों को गुज़रने की अनुमति मिलने के बाद जल्द ही देश में गैस का संकट खत्म हो सकता है।