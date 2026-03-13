13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कभी सोशल मीडिया पर मोनालिसा के सादगी के पढ़ रहे थे कसीदे, अब लोगों ने कहा- उसने तो ‘लव जिहाद’ कर लिया

सोशल मीडिया पर मोनालिसा को लेकर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। सोशल मीडिया पर कल तक उसकी सादगी की तारीफ करने वाले आज उसके शादी के फैसले को लव जिहाद बता रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 13, 2026

Monalisa viral girl marriage, Mahakumbh viral girl Monalisa, Monalisa Furman Khan wedding, Monalisa Kerala temple marriage,

मोनालिसा ने मुस्लिम युवक के साथ की शादी

साल 2025 के यूपी के प्रयागराज में हुए महाकुंभ में माला बेचने वाली एमपी के खरगौन की मोनालिसा सोशल मीडिया पर छा गई। अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से वह रातोंरात सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। लोग उसके पास मालाएं खरीदने के लिए पहुंचने लगे। उसकी सादगी की तारीफ करने लगे। लेकिन अब वह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है। अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करने पर वह लोगों के निशाने पर आ गई है।

बॉयफ्रेंड फरमान से शादी करने पर क्या बोलीं मोनालिसा

मुस्लिम युवक फरमान से शादी करने पर मोनालिसा ने प्रेंस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसने पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। ये 'लव जिहाद' नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं और हर धर्म को बराबर मानती हूं। मोनालिसा ने कहा कि वैसे तो ये मेरे से शादी करना नहीं चाहता था। मैंने ही खुद इनसे जबरदस्ती शादी की। मोनालिसा ने कहा कि मेरे माता पिता किसी दूसरे शख्स से शादी करवाना चाहते थे। वह लड़का मुझे अच्छा नहीं लगा। वह बुआ का लड़का था। बुआ के लड़के से शादी करुंगी तो वह मेरा भाई लगा। मेरे साथ पापा भी तिरुअनंतपुरम आए थे। वह अभी भी यहीं हैं, लेकिन हमसे फिलहाल नाराज हैं।

मोनालिसा की शादी से भड़का हिंदू रक्षा दल

इधर, मोनालिसा की शादी पर हिंदू रक्षा दल भड़क उठा। संगठन से जुड़े लोगों ने कहा कि अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम युवक के साथ शादी करती है तो यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मोनालिसा की फिल्म देहरादून में रिलीज नहीं होने दी जाएगी।

'मणिपुर फाइल्स' में मोनालिसा के को-एक्टर ने कही ये बात

मोनालिसा की अपकमिंग फिल्म ‘मणिपुर फाइल्स’ के सह-कलाकार और दोस्त मुकेश पाल ने भी मोनालिसा की शादी पर सवाल उठाए हैं। मुकेश ने कहा कि मोनालिसा और फरमान का रिश्ता बहुत पुराना नहीं था और दोनों की पहचान महज 6-7 महीने की थी। फरहान ने उसका माइंडवॉश किया होगा। वह अच्छा लड़का नहीं है। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पहले ही ‘लव जिहाद’ की आशंका जता चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 09:50 am

Hindi News / National News / कभी सोशल मीडिया पर मोनालिसा के सादगी के पढ़ रहे थे कसीदे, अब लोगों ने कहा- उसने तो ‘लव जिहाद’ कर लिया

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अब ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन में बुक होगा नया सिलेंडर, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम

LPG Crisis
राष्ट्रीय

हरियाणा राज्य सभा चुनाव में बड़ा खेल! कांग्रेस के 5 विधायक गायब, हुड्डा की बढ़ी टेंशन

Haryana Rajya Sabha election, Haryana RS polls 2026, BJP Sanjay Bhatia, Satish Nandal candidate,
राष्ट्रीय

PM Kisan Yojna: आज जारी होगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, करोड़ों किसानों के खातों में आएंगे पैसे

PM Kisan Yojna 22th installment
राष्ट्रीय

पत्नी को लगी शराब की लत, पति ने धमकाया तो फंदा लगाकर ले ली अपनी जान

Crime News
राष्ट्रीय

फिर बदेलगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में 14, 15, 16, 17 को बारिश का IMD Alert

Rain Alert
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.