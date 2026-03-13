कभी सोशल मीडिया पर मोनालिसा के सादगी के पढ़ रहे थे कसीदे, अब लोगों ने कहा- उसने तो ‘लव जिहाद’ कर लिया

मुस्लिम युवक फरमान से शादी करने पर मोनालिसा ने प्रेंस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसने पूरे हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। ये 'लव जिहाद' नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूं और हर धर्म को बराबर मानती हूं। मोनालिसा ने कहा कि वैसे तो ये मेरे से शादी करना नहीं चाहता था। मैंने ही खुद इनसे जबरदस्ती शादी की। मोनालिसा ने कहा कि मेरे माता पिता किसी दूसरे शख्स से शादी करवाना चाहते थे। वह लड़का मुझे अच्छा नहीं लगा। वह बुआ का लड़का था। बुआ के लड़के से शादी करुंगी तो वह मेरा भाई लगा। मेरे साथ पापा भी तिरुअनंतपुरम आए थे। वह अभी भी यहीं हैं, लेकिन हमसे फिलहाल नाराज हैं।