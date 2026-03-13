पत्नी को लगी शराब की लत, पति ने धमकाया तो फंदा लगाकर ले ली अपनी जान

पति और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर कमरे का दरवाजा खोला तो महिला छत के पंखे से साड़ी के सहारे लटकी हुई मिली। तुरंत उसे नीचे उतारा गया और एम्बुलेंस बुलायी गई। एम्बुलेंस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर महिला को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिवार में मातम छा गया। महिला के पिता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उन्हें अपनी बेटी की मौत के पीछे किसी पर शक नहीं है। उन्होंने पुलिस को बताया कि हाल के दिनों में शराब की लत के कारण घर में अक्सर तनाव की स्थिति बन जाती थी।