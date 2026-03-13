PM Kisan Yojna: आज जारी होगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, करोड़ों किसानों के खातों में आएंगे पैसे

भारत के किसानों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार कई तरह के प्रयास करती है और योजनाएं भी चलाती है। किसानों की मदद के लिए ही केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojna)। भारत सरकार की इस योजना के ज़रिए देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। यह योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी और तब से अब तक इसके तहत 21 किस्त जारी की जा चुकी हैं। अब किसानों को पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojna) की 22वीं किस्त का इंतज़ार है और उनका इंतज़ार आज खत्म होने वाला है।