फिर बदेलगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में 14, 15, 16, 17 को बारिश का IMD Alert

राजस्थान में भी पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा। राज्य में अगले दो-तीन दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के अलावा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। पंजाब में 14 से 17 मार्च, हरियाणा और चंडीगढ़ 15 से 17 मार्च को गरज चमक के साथ छिटपुट हल्की बारिश की संभावना है।