राष्ट्रीय

अनिल अंबानी को लगा बड़ा झटका, ईडी ने की 581 करोड़ की संपत्ति कुर्क

ईडी ने अनिल अंबानी को एक और बड़ा झटका दिया है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 13, 2026

Anil Ambani

Anil Ambani (Photo - IANS)

अनिल अंबानी (Anil Ambani) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में अनिल के खिलाफ ईडी (ED - Enforcement Directorate) की जांच चल रही है और उनसे कई बार पूछताछ भी की जा चुकी है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने अब तक अनिल की हज़ारों करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। अब हाल ही में ईडी ने उन्हें एक और बड़ा झटका दे दिया है।

581 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति कुर्क

ईडी ने हाल ही में अनिल की कंपनियों आरएचएफएल और आरसीएफएल से जुड़ी 581.65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति कुर्क कर ली हैं। यह कार्रवाई 6 मार्च को रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े मामले की जांच के बाद की गई। ईडी ने एक बयान में बताया कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश गोवा, केरल, कर्नाटक समेत 13 राज्यों में अनिल की कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई।

अब तक कितनी संपत्ति कुर्क?

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक अनिल की कंपनियों की करीब 16,310 करोड़ रुपए तक की संपत्ति कुर्क कर ली है। गौरतलब है कि अनिल पर करीब 40,000 करोड़ रूपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं।

अनिल अम्बानी

ED

Published on:

13 Mar 2026 08:33 am

Hindi News / National News / अनिल अंबानी को लगा बड़ा झटका, ईडी ने की 581 करोड़ की संपत्ति कुर्क

