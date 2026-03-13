अनिल अंबानी को लगा बड़ा झटका, ईडी ने की 581 करोड़ की संपत्ति कुर्क

ईडी ने हाल ही में अनिल की कंपनियों आरएचएफएल और आरसीएफएल से जुड़ी 581.65 करोड़ रुपए की अतिरिक्त संपत्ति कुर्क कर ली हैं। यह कार्रवाई 6 मार्च को रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े मामले की जांच के बाद की गई। ईडी ने एक बयान में बताया कि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश गोवा, केरल, कर्नाटक समेत 13 राज्यों में अनिल की कंपनियों की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई।