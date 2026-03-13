13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM Modi का दो दिवसीय असम-बंगाल दौरा, 66 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 मार्च को असम और पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 66 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें सड़क, रेल, गैस ग्रिड और ऊर्जा क्षेत्र की कई अहम योजनाएं शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 13, 2026

PM Modi

PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को दो दिवसीय दौरे पर असम और पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार का उद्देश्य इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को गति देना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। असम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में आयोजित होगा। यहां वे 47,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई बड़ी परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे और नई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में असम माला सड़क परियोजना, नई रेल सेवाओं की शुरुआत, कोपिली जलविद्युत परियोजना, उत्तर-पूर्व गैस ग्रिड, रेल विद्युतीकरण और शिलांग-सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर जैसी अहम योजनाएं शामिल हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी, ऊर्जा आपूर्ति उद्देश्य


इन पहलों का उद्देश्य राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी, ऊर्जा आपूर्ति और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के लागू होने से असम सहित पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। बेहतर सड़क और रेल संपर्क से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा गैस ग्रिड और जलविद्युत परियोजनाएं क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभाएंगी।

दूसरे चरण में बंगाल पहुचेंगे PM Modi


अपने दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। यहां वे लगभग 18,680 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में 420 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें पश्चिम बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाले एनएच-19 के कुछ हिस्से तथा पश्चिम बंगाल में एनएच-114 के विभिन्न खंड शामिल हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से सड़क सुरक्षा में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात भीड़भाड़ में कमी आने की उम्मीद है। साथ ही प्रदूषण कम होगा और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होगा। बेहतर सड़क नेटवर्क से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय व्यापार और उद्योगों को भी फायदा पहुंचेगा।

रेल क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण पहल करेंगे। वे पुरुलिया-आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस नई रेल सेवा से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी और अधिक मजबूत होगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलने के साथ-साथ क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 02:18 am

Hindi News / National News / PM Modi का दो दिवसीय असम-बंगाल दौरा, 66 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bengal Elections: पीएम मोदी के बंगाल दौरे के बाद भाजपा उठाएगी बड़ा कदम, TMC की बढ़ने वाली है टेंशन

BJP vs TMC
राष्ट्रीय

Iran Israel War: जंग के बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति की बात, जानें दोनों नेताओं के बीच क्या हुई बात

Iran Israel War
राष्ट्रीय

LPG को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा? कालाबाजारी को लेकर भी दिया बयान

PM Modi On LPG Gas
राष्ट्रीय

केरलम फतह के लिए ‘AAP’ का मास्टरप्लान! 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, देखें किसे मिला टिकट

Arvind Kejriwal
राष्ट्रीय

जुमातुल विदा: क्यों खास होता है रमजान का आखिरी जुमा?

Ramadan Alvida Jumma
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.