PM Modi का दो दिवसीय असम-बंगाल दौरा, 66 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को दो दिवसीय दौरे पर असम और पश्चिम बंगाल जाएंगे। इस दौरान वे दोनों राज्यों में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्र सरकार का उद्देश्य इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय विकास को गति देना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। असम में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में आयोजित होगा। यहां वे 47,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई बड़ी परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे और नई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इन परियोजनाओं में असम माला सड़क परियोजना, नई रेल सेवाओं की शुरुआत, कोपिली जलविद्युत परियोजना, उत्तर-पूर्व गैस ग्रिड, रेल विद्युतीकरण और शिलांग-सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर जैसी अहम योजनाएं शामिल हैं।