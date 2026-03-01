रमज़ान 2026: क्या है ‘अलविदा जुमा’, क्यों है इसकी इतनी अहमियत, और कब है ईद की छुट्टी ? जानिए

Jumuatul Wida : पवित्र माह-ए-रमज़ान (Ramadan) अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए यह महीना इबादत, अल्लाह की रहमत और गुनाहों से माफी मांगने का सबसे बेहतरीन वक्त होता है। इस पाक महीने में 'अलविदा जुमा' (Jumuatul Wida) का एक बेहद खास और जज्बाती मकाम है। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में समझते हैं कि रमज़ान, इसके अशरे और जुमातुल विदा की क्या अहमियत है। साल 2026 में भारत में रमज़ान के पवित्र महीने की शुरुआत 19 फरवरी (गुरुवार) को पहले रोज़े के साथ हुई थी। इसके साथ ही मस्जिदों में तरावीह की नमाज का सिलसिला शुरू हो गया था। अब यह बरकतों वाला महीना अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुज़र रहा है। चांद दिखने या ​न दिखने के हालात को देखते हुएपहले अनुमान यह था कि चांद के दीदार के आधार पर इस बार जुमातुल विदा 13 या 20 मार्च को अदा किया जाएगा। अब उलेमा ने यह ऐलान कर दिया है कि भारम में अलविदा जुमा की नमाज़ 13 मार्च को अदा की जाएगी।