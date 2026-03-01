मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की तैयारी: 200 से अधिक सांसदों ने प्रस्ताव पर किए साइन

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हटाने के लिए तैयार किए गए नोटिस में विपक्षी दलों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नोटिस में ज्ञानेश कुमार पर पक्षपातपूर्ण आचरण, चुनावी में हुई धांधली की जांच में बाधा बनना और बड़े पैमाने पर वोटर्स को उनके अधिकार से वंचित करने का आरोप है। मुख्य चुनाव आयुक्त पर पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में पक्षपात करने का आरोप है।

पश्चिम बंगाल की CM और TMC की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर SIR के तहत वास्तविक मतदाताओं का नाम हटाने का आरोप लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के साइन जरूरी होते हैं। नोटिस स्वीकार होने पर 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है। यह समित आरोपों की जांच करती है।