LPG को लेकर सरकार ने दी खुशखबरी, बिना रुकावट के हर परिवार को मिलेगा सिलेंडर

LPG आपूर्ति को लेकर पूरे देश में मचे हाहाकार पर सरकार ने अपना पक्ष रखा है। लोकभा में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने अपनी LPG आपूर्ति को सक्रिय रूप से डायवर्स किया है। भारत पहले अपनी LPG आवश्यकताओं का लगभग 60% खाड़ी देश कतर, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत से आयात करता था, जबकि 40% आवश्यकता घरेलू उत्पादन से पूरी होती थी। अब सरकार ने आयात स्रोतों को विविध बनाया है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया और रूस से LPG का आयात हो रहा है। यह कदम वैश्विक भू-राजनीतिक चुनौतियों, विशेषकर पश्चिम एशिया में युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट में आए व्यवधानों के बीच ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।