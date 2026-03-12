12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Crude Oil Crisis: ईरान संकट से भारत में तेल-गैस की भारी किल्लत, सरकार ने खोले जमीन के नीचे बने ‘सीक्रेट रिजर्व’

Emergency: ईरान विवाद के कारण भारत में कच्चे तेल और एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई है। हालात से निपटने के लिए सरकार ने अंडरग्राउंड गुफाओं में जमा इमरजेंसी कच्चे तेल (Strategic Petroleum Reserves) का भंडार खोल दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Mar 12, 2026

Oil supply in India

Oil supply in India (Photo - AI Generated)

Middle East : ईरान और मध्य पूर्व (Middle East) में जंग का सीधा असर अब भारत की रसोई और सड़कों पर दिखने लगा है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी (LPG) गैस और कच्चे तेल (Crude Oil) की अचानक भारी किल्लत (India Crude Oil Shortage) पैदा हो गई है। वैश्विक सप्लाई चेन के बुरी तरह बाधित होने से देश में ऊर्जा संकट गहरा गया है। लेकिन, इस आपात स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने अपना मास्टरस्ट्रोक चल दिया है और देश को संकट से उबारने के लिए जमीन के नीचे बनी विशाल 'गुफाओं' (Underground Caves) का दरवाजा खोल दिया है।

पाताल में छिपा है भारत का 'इमरजेंसी खजाना' (Underground Cave Reserves)

दरअसल, खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात के बीच कच्चे तेल का आयात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। आम जनता को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कमी न हो, इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने भारत के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व (Strategic Petroleum Reserves - SPR) से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये रिजर्व विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), मंगलुरु और पाडुर (कर्नाटक) में जमीन के काफी नीचे चट्टानों को काट कर बनाई गई विशालकाय गुफाएं हैं।

कितने दिन का है बैकअप ? (Strategic Petroleum Reserve)

इन अंडरग्राउंड गुफाओं में भारत ने लाखों मीट्रिक टन कच्चा तेल सिर्फ इसी तरह के आपातकालों (Emergency) के लिए सुरक्षित रखा था। विशेषज्ञों के अनुसार, यह रिजर्व भारत को हफ्तों तक बिना किसी बाहरी सप्लाई के तेल और गैस की जरूरतें पूरी करने में सक्षम बनाता है। सरकार का यह कदम साफ करता है कि भले ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई रुक गई हो, लेकिन भारत की रणनीतिक तैयारी (Geopolitical Strategy) आम नागरिक को ईंधन संकट से बचाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है।

सरकार के इस कदम की सराहना

ऊर्जा विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका मानना है कि दशकों पहले जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने का विजन रखा गया था, वह आज इस बड़े संकट में देश की ढाल बन गया है। आम जनता और इंडस्ट्रियल सेक्टर ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि अगर यह रिजर्व नहीं खोला जाता, तो देश में हाहाकार मच सकता था और पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगते।

सप्लाई की मॉनिटरिंग: एक नजर

सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को निर्देश दिया है कि वे इन अंडरग्राउंड गुफाओं से रिफाइनरी तक तेल पहुंचाने की प्रक्रिया को फास्ट-ट्रैक करें।

नई गुफाओं का निर्माण

इस संकट ने साबित कर दिया है कि भारत को ऐसे और रिजर्व चाहिए। अब ओडिशा के चंडीखोल और राजस्थान के बीकानेर में प्रस्तावित नए स्ट्रैटेजिक रिजर्व के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सकती है।

राशनिंग की संभावना

अगर ईरान विवाद लंबा खिंचता है, तो आने वाले दिनों में व्यावसायिक (Commercial) गैस और तेल के उपयोग पर कुछ नियम या सीमाएं (Rationing) लगाई जा सकती हैं।

भारत तेल के लिए मध्य पूर्व पर अपनी निर्भरता कम करने के दबाव में

इस पूरी घटना का एक बड़ा आर्थिक और कूटनीतिक 'साइड एंगल' यह है कि भारत अब तेल के लिए मध्य पूर्व पर अपनी निर्भरता कम करने के दबाव में है। यह किल्लत देश को तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और सौर ऊर्जा (Solar Energy) की तरफ धकेल रही है। इसके साथ ही, रूस और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ तेल आयात के नए और सुरक्षित व्यापारिक समझौते करने के लिए कूटनीतिक स्तर पर बातचीत और तेज हो गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

12 Mar 2026 04:48 pm

Hindi News / National News / Crude Oil Crisis: ईरान संकट से भारत में तेल-गैस की भारी किल्लत, सरकार ने खोले जमीन के नीचे बने ‘सीक्रेट रिजर्व’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

LAC पर चीन की बड़ी साजिश, अरुणाचल की सीमा पर बसा रहा 628 गांव

Lt. Gen Rajeev Ghai with Assam Rifles DG Vikas Lakhera
राष्ट्रीय

‘क्यों दी थी सुसाइड की धमकी!’ मोनालिसा ने बताया शादी का असली सच, लव जिहाद को लेकर दिया बड़ा बयान

Monalisa Marriage
राष्ट्रीय

जहाज की पहचान छिपाई, सिग्नल बंद किया… सऊदी से मुंबई पहुंचा 1.35 लाख टन कच्चा तेल

Saudi Arabia Crude Oil Ship Mumbai
मुंबई

रेलवे पर गैस किल्लत की मार, इंडक्शन कुकिंग शुरू

LPG Cylinder Crisis
कारोबार

‘घरों में चूल्हे ठंडे, रेस्टोरेंट में खाना नहीं’! शशि थरूर ने सरकार से पूछा- कब खत्म होगा गैस संकट?

Shashi Tharoor
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.