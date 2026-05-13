तमिलनाडु के तिरुपुर में सड़क हादसाः कार ने लॉरी को मारी टक्कर, छह लोगों की मौत

तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के वेल्लाकोविल के पास सड़क हादसा। (Photo- IANS)
Karur National Highway accident: तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना वेल्लाकोविल के पास करूर नेशनल हाईवे पर स्थित एक पुलिस चेकपोस्ट के निकट हुई। हादसा उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी लॉरी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।
स्थानीय पुलिस के अनुसार, हादसे से कुछ समय पहले एक लॉरी सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकरा गई थी। इसके बाद पुलिस चेकपोस्ट पर तैनात कांस्टेबल रविचंद्रन और लॉरी चालक वाहन को सड़क से हटाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही एक कार ने नियंत्रण खो दिया और खड़ी लॉरी से जा टकराई।
इस दुर्घटना में कांस्टेबल रविचंद्रन, लॉरी चालक और कार में सवार चार अन्य लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और बचाव दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया और क्षतिग्रस्त वाहनों में फंसे शवों को बाहर निकाला गया। बाद में सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है और उनके परिजनों को सूचना देने के प्रयास किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि दुर्घटना के सभी संभावित कारणों की गहन जांच की जाएगी। वेल्लाकोविल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हादसे के कारण कुछ समय तक करूर नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित रहा। बाद में पुलिस और प्रशासन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद यातायात सामान्य किया गया।
इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई है। स्थानीय लोगों ने घटना पर गहरा दुख जताया है। विशेष रूप से कांस्टेबल रविचंद्रन की मौत ने लोगों को भावुक कर दिया, क्योंकि वह हादसे के समय अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने भी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
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