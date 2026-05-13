तमिलनाडु के तिरुपुर में सड़क हादसाः कार ने लॉरी को मारी टक्कर, छह लोगों की मौत

Karur National Highway accident: तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना वेल्लाकोविल के पास करूर नेशनल हाईवे पर स्थित एक पुलिस चेकपोस्ट के निकट हुई। हादसा उस समय हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी लॉरी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।