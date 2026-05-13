Tamil Nadu Politics: विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे CM विजय, जानें क्या है पूरा गणित

शुरुआत में राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया, क्योंकि TVK के पास अपने दम पर बहुमत नहीं था। इसके बाद विजय ने DMK गठबंधन के छोटे दलों का समर्थन जुटाया। कांग्रेस के 5 विधायकों ने सशर्त समर्थन दिया, जबकि VCK, CPI, CPI(M) और IUML के दो-दो विधायकों ने बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया। इसके बाद विजय ने समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा और 10 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।