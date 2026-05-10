राहुल गांधी ने क्यों कहा ‘नई पीढ़ी, नई सोच’? विजय के CM बनते ही तमिलनाडु में कांग्रेस सांसद के साथ ली सेल्फी

शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री विजय ने एक निजी और सिनेमाई अंदाज में राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेकर सभी का ध्यान आकर्षित किया। चेन्नई में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने विजय और उनके नौ मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अपने पहले संबोधन में मुख्यमंत्री विजय ने जनता का आभार जताते हुए नए युग की शुरुआत की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय पर आधारित होगी।