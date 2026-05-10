एल्विश यादव को एक बार फिर मिली जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर मांगे 10 करोड़ रुपये

एल्विश यादव ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार को उनके फोन पर एक विदेशी नंबर से वॉट्सऐप कॉल आई थी, जिसे वह रिसीव नहीं कर सके। कुछ देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया, जिसमें भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी रणदीप मलिक बताया। मैसेज में 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे। साथ ही कहा गया कि अगर दो दिन के अंदर पैसे नहीं दिए गए तो बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एल्विश और उनके परिवार चिंता में हैं।